Через “шатдаун” у США затримуються поставки зброї для НАТО та України

Понад 5 мільярдів доларів на продаж американського озброєння союзникам по НАТО та Україні заблоковано через тривалу зупинку роботи федеральних установ у США. Про це повідомляє Axios з посиланням на оцінку Державного департаменту.

За даними видання, йдеться як про прямі міждержавні контракти, так і про експортні ліцензії для американських оборонних компаній. Серед озброєння, яке мало бути відправлене, – ракети AMRAAM, системи ПРО Aegis, а також реактивні системи HIMARS. Затримки торкнулися поставок для таких країн, як Данія, Хорватія та Польща. Частина цих партій могла бути передана далі на потреби України.

У Держдепі зазначили, що необхідні процедури підготовки та погодження угод фактично зупинилися, оскільки значна частина службовців, відповідальних за взаємодію з Конгресом, наразі у відпустці без оплати через «шатдаун».

Реклама

Реклама

«Це реально шкодить і нашим союзникам, і американській оборонній промисловості, яка не може виконувати свої зобов’язання», — заявив один із високопосадовців Держдепу.

Згідно із законом США про контроль експорту озброєнь, кожна угода зі зброєю має пройти розгляд у Конгресі. Проте через зупинку роботи уряду цей процес фактично паралізований.

У Сенаті вже розгортається політична полеміка. Республіканці звинувачують демократів у блокуванні поставок і підриві безпеки НАТО, тоді як адміністрація наголошує, що проблема зумовлена саме відсутністю ухваленого бюджету.

На цьому тлі в Держдепі попереджають: затримки грають на руку Росії та Китаю, які не зменшують рівень військової активності та впливу.

Коли поставки відновляться, поки невідомо.