Білий дім заперечує будь які натяки на втому Трампа

Кадри, на яких президент США Дональд Трамп на кілька моментів заплющує очі під час офіційного оголошення в Овальному кабінеті, швидко поширилися соцмережами та спричинили дискусію про його стан здоров’я та працездатність, пише CNN.

Подія відбулася у четвер: Трамп виступав за своїм робочим столом, оголошуючи про зниження цін на популярні препарати для контролю ваги та лікування діабету. У певні моменти він тримав очі заплющеними, а іноді, здавалося, намагався їх відкрити, протираючи руками.

Getty Images опублікувала фотографії Дональда Трампа, який міцно заснув під час зустрічі в Овальному кабінеті 6 листопада 2025 / Фото з X @OccupyDemocrats

Критики президента одразу підхопили ці кадри. Прессекретар офісу губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома назвав Трампа «сонним Дональдом» та написав: «DOZY DON IS BACK» («Сонний Дон повернувся»).

Реклама

Реклама

У Білому домі заперечили припущення, що президент заснув. Представниця адміністрації Тейлор Роджерс заявила CNN:

«Президент не спав — він виступав та відповідав на запитання журналістів. Йдеться про важливе оголошення, яке допоможе мільйонам американців заощадити на ліках та зберегти життя. А медіа, що провалюються, намагаються просувати фейкову історію замість того, щоб говорити про реальний зміст».

Трамп регулярно з’являється на публіці та проводить тривалі брифінги. Члени його адміністрації неодноразово підкреслювали його «високу витривалість» і «робочий ритм без вихідних».

Попри це, питання про стан здоров’я 79-річного президента періодично повертаються. У вересні він повідомив, що проходив МРТ у військовому шпиталі Вальтер Рід, не уточнюючи причини. Влітку лікарі діагностували у нього хронічну венозну недостатність, що може викликати набряки ніг.

Трамп свого часу сам критикував Джо Байдена за втому і називав його «Сонним Джо». Тепер опоненти нагадують ці слова вже йому.