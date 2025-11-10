Зеленський: “Усі бояться Трампа, але не я” — The Guardian

Президент Володимир Зеленський у розмові з The Guardian заявив, що не боїться Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, і заперечив повідомлення про нібито напружену зустріч у Вашингтоні, підкресливши, що має з президентом США «нормальні, ділові та конструктивні» стосунки.

Він також розповів, що король Чарльз відіграв важливу роль у поліпшенні відносин між Києвом і Вашингтоном, назвавши британського монарха «дуже підтримуючим» Україну. Інтерв’ю відбулося у Києві після масштабних російських атак на енергосистему, які залишили більшість регіонів без світла. Під час розмови у Маріїнському палаці електрика двічі зникала.

Зеленський наголосив, що США залишаються стратегічним партнером України, «можливо, на десятиліття чи навіть століття», і що обидві країни мають спільні цінності — на противагу «імперській» Росії. Президент також повідомив, що хоче замовити 27 систем Patriot у США та закликав європейські держави тимчасово надати свої комплекси.

За його словами, росія зосередила 170 тисяч військових під Покровськом, однак не має реальних успіхів, зазнаючи великих втрат — 25 тисяч убитими й пораненими лише у жовтні. Він попередив, що Кремль може відкрити другий фронт проти іншої європейської країни, адже Путін «у безвихідному становищі» й шукає нові цілі.

Зеленський підкреслив, що хоче жити «у світі, де тебе просто поважають, а не залякують і не вбивають», і додав: «Я дуже люблю Україну. Це важко пояснити логікою, але я хочу бути тут, серед наших людей, навіть у ці складні часи».