Зеленський провів дві “продуктивні розмови” з лідерами держав

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Главою Лівану генералом Джозефом Ауном та Президентом Румунії Нікушором Даном.

Під час розмови з Президентом Лівану Зеленський подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сторони обговорили питання стабільності на Близькому Сході та важливість досягнення реального миру. Окремою темою стали продовольча безпека та двостороннє співробітництво. Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій для спільних проєктів. Домовлено про подальшу роботу команд для деталізації можливих напрямів партнерства.

Під час розмови з Президентом Румунії Нікушором Даном Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та постійні російські удари. Лідери обговорили, які спільні дипломатичні кроки можуть вплинути на Москву та змусити її повернутися до реальності.

Також сторони приділили увагу оборонній співпраці, зокрема посиленню української ППО, продовженню військової допомоги, а також реалізації проєктів у рамках ініціатив PURL та SAFE. Україна і Румунія обговорюють можливості експорту українських оборонних спроможностей та спільні виробничі проєкти.

Зеленський запросив Президента Румунії відвідати Україну. Команди обох держав розпочнуть підготовку візиту з прицілом на практичні результати.