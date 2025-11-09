На Харківщині без світла, води та тепла залишаються близько 100 тисяч абонентів

Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи після масованих російських ударів по інфраструктурі. Про це повідомив Віце-прем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, на Харківщині енергетики та комунальні служби працюють безперервно, однак масштаби руйнувань значні, і для запуску обладнання потрібен час. Наразі без електроенергії, води та тепла залишаються близько 100 тисяч абонентів.

Працюють Пункти Незламності. Харківський метрополітен продовжує роботу у режимі укриття, наземний громадський транспорт забезпечує перевезення пасажирів.

На Полтавщині уже триває відновлення подачі тепла та води. Залізничне сполучення з регіонами зберігається: попри перебої з електропостачанням, поїзди Укрзалізниці курсують у штатному режимі. Для мешканців знеструмлених громад Полтавщини запущено Food Train — спеціальний потяг із гарячими обідами. За два дні планують видати понад дві тисячі порцій.

«Дякуємо всім службам, які цілодобово працюють, щоб повернути людям тепло і світло», — зазначив Кулеба.