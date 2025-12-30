        Суспільство

        На Чернігівщині після атаки РФ 75 тисяч споживачів залишилися без світла

        Галина Шподарева
        30 Грудня 2025 10:56
        Жителі Вишгорода у Пункті незламності / Фото ілюстративне: ДСНС
        Жителі Вишгорода у Пункті незламності / Фото ілюстративне: ДСНС

        У ніч на 30 грудня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області, внаслідок чого в регіоні були зафіксовані масштабні знеструмлення.

        Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук.

        Станом на ранок 30 грудня без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів на Чернігівщині. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

        Як зазначили в Міненерго, частина енергооб’єктів уже неодноразово зазнавала атак з боку РФ. Кожне відновлення потребує часу та ресурсів, також відрізняється рівень пошкоджень у регіонах.

        “Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині”, – зазначили в Міненерго.


