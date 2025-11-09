Зеленський: Україні потрібен сильніший санкційний тиск і збалансована підтримка Європи

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Росія продовжує намагатися затягнути війну та «нормалізувати» окупацію частини української території. У відповідь Україна посилює санкційний тиск та працює над узгодженням нових рішень із партнерами.

За словами Президента, сьогодні під санкції України потрапили російські урядовці, пропагандисти, колаборанти та особи, які забезпечують фінансування російської воєнної машини. Також буде розпочата робота щодо російських видавництв, які поширюють пропаганду за кордоном.

«Має бути тиск, який буде відчутним для Росії. Щоб були для них втрати, щоб політично це відчувалося», – сказав Зеленський.

Україна очікує протягом місяця узгодження змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу. Київ пропонує включити до нього юридичних і фізичних осіб, які продовжують заробляти на російських енергоресурсах, а також посилити міжнародний тиск на викрадачів українських дітей. Окрема увага має бути на схемах, що дозволяють Росії отримувати компоненти для виробництва ракет та дронів.

Президент повідомив, що найближчими тижнями Україна проведе переговори щодо додаткової підтримки енергетичної інфраструктури. Допомога надходить від країн Північної Європи, а зараз готуються домовленості з державами Південної Європи.

Зеленський відзначив роботу тисяч українських ремонтних бригад, енергетиків і комунальників, які ліквідують наслідки масованих російських атак і працюють майже безперервно. Він також підкреслив необхідність посилення протиповітряної оборони, оскільки Росія збільшила використання балістичного озброєння.

Президент окремо подякував рятувальникам ДСНС у Полтавській та Харківській областях за оперативну роботу останніми днями.

«Дякую всім, хто працює заради нашої держави, і кожному, хто бʼється за Україну. Слава Україні!», – підсумував Президент.