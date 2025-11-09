        Суспільство

        Погода в Україні 10 листопада: дощі та туман у більшості регіонів

        Віктор Алєксєєв
        9 Листопада 2025 20:59
        Осіння річка Бистриця / Фото з Facebook Igor Koro
        Осіння річка Бистриця / Фото з Facebook Igor Koro

        У понеділок, 10 листопада, по всій території України очікується хмарна погода. За прогнозом Укргідрометцентру, у західних та північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, а в південних та більшості центральних регіонів вночі можливі помірні опади.

        Вночі та вранці туман спостерігатиметься майже по всій країні, за винятком північних областей.

        Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 4–9° тепла, у західних областях — 1–6°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8–13°, на півдні — до 11–16° тепла. У південних регіонах вночі очікується 7–12°.

        У Києві та області також буде хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура в області вночі 4–9°, вдень 8–13°. У столиці вночі 7–9°, вдень 10–12° тепла.


