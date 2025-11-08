Президент: на кожен удар Москви по енергетиці має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нової масованої атаки росії по Україні санкційний тиск на державу-агресора має бути суттєво посилений. Про це він сказав у зверненні, опублікованому на офіційному Telegram-каналі глави держави.

Глава держави повідомив, що внаслідок удару по Дніпру є загиблі та поранені, серед них діти. Постраждалі також є на Харківщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині та Одещині. Президент підкреслив, що всі служби працюють на місцях, відновлюють пошкоджену інфраструктуру та допомагають постраждалим.

За словами Зеленського, росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, цілячи у житлові будинки, енергетичні та інфраструктурні об’єкти. Він наголосив, що відповіддю на такі атаки мають стати нові санкції, зокрема по російській енергетиці, оборонно-промисловому комплексу, торгівлі нафтою та газом.

Реклама

Реклама

Президент також закликав ЄС ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів і висловив сподівання на посилення тиску з боку США, Європи та країн «сімки».