Китай пом’якшує експортні обмеження на чипи Nexperia для цивільного використання

Китай дозволив експорт частини мікросхем компанії Nexperia для цивільних потреб. Про це 9 листопада повідомило Міністерство комерції КНР. Рішення має допомогти зменшити дефіцит компонентів, який останні місяці відчували автовиробники та постачальники автоелектроніки у світі, пише Reuters.

Nexperia базується у Нідерландах, але належить китайській компанії Wingtech. У вересні уряд Нідерландів взяв компанію під контроль, заявивши, що Wingtech буцімто планує перенести частину європейського виробництва до Китаю, що може становити ризик для економічної безпеки ЄС. У відповідь Китай обмежив експорт вироблених у Китаї мікросхем Nexperia.

Останнє рішення Пекіна означає, що частину поставок знову дозволено. Днями німецькі та японські компанії вже повідомили про відновлення постачань.

Попри це суперечка довкола Nexperia залишається невирішеною, а напруження у відносинах між Китаєм і Нідерландами, а також Євросоюзом загалом, зберігається. Китай закликав ЄС «посилити зусилля» та вплинути на нідерландську владу для скасування їхнього рішення щодо компанії.

Експортні обмеження та контроль над ланцюгами постачання чипів останні роки стали одним із ключових напрямів геоекономічного протистояння між Заходом і Китаєм.