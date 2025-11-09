Ребров терміново викликав у збірну ще одного вінгера

Головний тренер збірної України Сергій Ребров докликав до збірної України 22-річного вінгера київського Динамо Назара Волошина.

У початковій заявці синьо-жовтих не було жодного лівого вінгера, крім Георгія Судакова, який номінально є атакуючим хавбеком.

9 листопада травму отримав форвард римської Роми Артем Довбик у матчі Серії А проти Удінезе. Після новини про пошкодження Довбика і був довикликаний Волошин.

Реклама

Реклама

На рахунку Волошина чотири поєдинки за національну команду і один асист, який він віддав у поєдинку з Ісландією.

Збірна України в листопаді проведе два вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 у групі D. 13 числа підопічні Реброва зустрінуться з Францією в Парижі, а 16-го зіграють домашній поєдинок проти ісландців у Варшаві.

За два тури Україні необхідно набрати мінімум два очки, щоб посісти другу позицію в квартеті і отримати місце в плей-оф відбору.