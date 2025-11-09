Окупанти посилили тиск на позиції Сил оборони в Запорізькій області

Російські війська окупували село Успенівка Запорізької області на Олександрівському напрямку (колишня його назва — Новопавлівський). Загарбники також на цій ділянці фронту просунулися біля сіл Охотниче, Злагода та Солодке, зазначають аналітики DeepState.
Крім того, росіяни мали успіхи і в районі села Степова Новоселівка Петропавлівської сільської громади Куп’янського району.
Військовий Станіслав Бунятов повідомляв, що війська РФ стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область . У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються зруйнувати українські логістичні шляхи. Раніше в DeepState зазначали, що в районі села Мала Токмачка Запорізької області формується нова “сіра зона”.
Військовий експерт Владислав Селезньов підкреслив, що на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей війська РФ мають найвищі темпи просування.