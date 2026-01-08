У Запорізькій області відновили напругу на ключових об’єктах

У Запорізькій області відновили електропостачання на ключових об’єктах після масованої атаки дронів на енергетичну інфраструктуру півдня України. Про це зранку повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, усі котельні в обласному центрі вже перепідключили з генераторів до централізованих електромереж. Вони працюють у штатному режимі, теплопостачання в оселях мешканців Запоріжжя відновлено.

Напередодні ввечері через масовану атаку без світла залишилася більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами. Про це повідомляла Укренерго. У містах виникли перебої з водопостачанням, теплом і мобільним зв’язком.

Критична інфраструктура після ударів перейшла на резервне живлення. Зокрема, лікарні працювали від генераторів. У Запоріжжі для мешканців розгорнули 175 пунктів незламності, де можна було зігрітися, зарядити гаджети та переночувати. Водночас через знеструмлення тимчасово не працювала система оповіщення про повітряну тривогу.

Раніше влада регіону повідомляла про повний блекаут у Запорізькій області та роботу мобільного зв’язку в аварійному режимі. Наразі енергетики продовжують стабілізацію ситуації після атаки.