Дніпропетровська та Запорізька області майже повністю знеструмлені – Міненерго

Увечері після російського удару по Дніпру в місті пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникли електро- та водопостачання. Місцеві жителі повідомляли про зупинку метро та евакуацію пасажирів із тунелів через відсутність електрики. Інформація про повний блекаут у місті офіційно не підтверджувалася.

Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Микола Лукашук заявив, що наразі прогнозів щодо відновлення енергопостачання немає, і закликав мешканців зробити запаси води. За його словами, без світла залишилося й підприємство, яке забезпечує водопостачання. Енергетична компанія ДТЕК повідомила про аварійні відключення та пообіцяла розпочати відновлювальні роботи після завершення повітряної тривоги.

Проблеми з електропостачанням також зафіксували у Кривому Розі та Запоріжжі. Голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров повідомив про обмеження електропостачання в регіоні, зазначивши, що водопостачання і лікарні працюють від генераторів.

Через відсутність електроенергії в Дніпропетровській області зупинили рух низки приміських поїздів. У Укрзалізниця заявили, що рейси на напрямках Запоріжжя — Синельникове, Чаплине — Синельникове, Дніпро — Чаплине та П’ятихатки — Дніпро були припинені, а згодом усі поїзди в Дніпропетровській і Запорізькій областях перевели на резервні тепловози. Вокзали та системи сигналізації працюють від генераторів.

Міністерство енергетики України підтвердило, що внаслідок удару Дніпропетровська та Запорізька області були майже повністю знеструмлені. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення, а обстеження пошкоджень і ремонтні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація.

У Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі — базові станції переведені на батареї приблизно на вісім годин. Влада закликає жителів обмежити використання мобільного зв’язку без нагальної потреби.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що всі міські лікарні переведені на генератори та мають запаси води, навчальні канікули у школах продовжили ще на дві доби, а в місті працює близько 130 колонок із технічною водою. У Запорізькій області, за словами Федорова, діють понад 200 «пунктів незламності», всі лікарні забезпечені резервним живленням і паливом.