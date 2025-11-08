        Суспільство

        Центренерго заявило про повну зупинку генерації електроенергії на всіх ТЕС в Україні

        Сергій Бордовський
        8 Листопада 2025 16:57
        читать на русском →
        Ілюстрація Центренерго
        Ілюстрація Центренерго

        ПАТ “Центренерго” повідомило, що цієї ночі росіяни здійснили наймасованіший удар по українських теплових електростанціях з початку війни. За словами компанії, ворог випустив небачену кількість ракет і дронів, які по кілька штук на хвилину цілити по тим самим ТЕС, що були відновлені після нищівної атаки 2024 року. Про це йдеться в заяві Центренерго у Facebook.

        У компанії зазначили, що попри всі зусилля відновити роботу після попередніх обстрілів, цієї ночі ворог одночасно вдарив по всій генерації. Станції у вогні, і нині — нуль генерації.

        Центренерго наголосило, що ТЕС не є військовими об’єктами, на них працюють цивільні люди. Підприємство втратило все, що відновлювало в цілодобовому режимі. У заяві підкреслено: ворог щоразу б’є ще жорстокіше й цинічніше, але українці знову відновлюватимуть і ремонтуватимуть станції, бо іншого вибору немає.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини