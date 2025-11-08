У Дніпрі оголошено дводенну жалобу: троє загиблих, понад 70 осель зруйновано після російського удару

У Дніпрі оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці на проспекті Героїв. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

У Дніпрі завершені роботи на місці зруйнованої дев’ятиповерхівки: 3 загиблих, 12 постраждалих / Фото: ДСНС

Унаслідок нічної атаки загинули троє людей, ще 12 дістали поранення, серед них двоє дітей, повідомили в ДСНС. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка, завершивши аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків були залучені понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки.

Внаслідок удару зруйновано квартири з 4 по 6 поверхи будинку. Мешканців 72 осель буде відселено, орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати. За словами Філатова, місто допоможе постраждалим із тимчасовим житлом.

Усього по Дніпру зафіксовано вибитими близько 1,2 тисячі вікон, пошкоджені покрівлі та міжпанельні шви. У 130-му ліцеї на проспекті Героїв, 38 працює штаб допомоги, а мешканців із пошкодженим майном закликали звертатися до адміністрації Соборного району для оформлення компенсацій за державною програмою «єВідновлення».