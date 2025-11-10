        Суспільство

        Гендиректор BBC Тим Дейві та керівниця новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал із промовою Трампа

        Сергій Бордовський
        10 Листопада 2025 08:24
        Тим Дейві / Фото: FT
        Тим Дейві / Фото: FT

        Генеральний директор BBC Тим Дейві та очільниця новинного підрозділу корпорації Дебора Тернесс подали у відставку після скандалу, пов’язаного з програмою Panorama, у якій було відредаговано виступ Дональда Трампа. Про це повідомили The Guardian та Financial Times.

        У фільмі вирізані та переставлені фрагменти створювали враження, що Трамп прямо закликав до штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Після розслідування журналісти BBC визнали, що монтаж міг спотворити контекст його слів. Дебора Тернесс заявила, що “відповідальність зупиняється на мені”, а Дейві зазначив, що дискусія навколо BBC News “сприяла його рішенню піти у відставку”.

        Скандал став частиною ширшої кризи довіри до BBC, яку останнім часом критикують за “системну упередженість” і викривлення тем у новинах.

