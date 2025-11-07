Трамп приймає Орбана у Білому домі: ключова тема – залежність Угорщини від російської нафти

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю прийняв у Білому домі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Центральною темою зустрічі стала енергетична залежність Будапешта від російської нафти – на тлі того, що Вашингтон наполягає на обмеженні закупівель російських енергоносіїв, аби скоротити фінансування війни проти України, повідомляє Reuters.

Це перша двостороння зустріч лідерів після повернення Трампа до влади в січні. Обох об’єднує жорстка антиміграційна риторика, однак позиція Угорщини щодо російської енергетики викликає напруження. З моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Будапешт продовжує імпортувати переважну частину нафти та газу з РФ, що неодноразово критикували країни ЄС і НАТО.

Перед вильотом до Вашингтона Орбан заявив, що хоче обговорити з Трампом можливі винятки для Угорщини щодо американських енергетичних санкцій. Також він згадав про ініціативу щодо організації зустрічі між США і Росією. Раніше Трамп заявляв, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним у Будапешті, але переговори поставили на паузу після того, як Москва відкинула пропозицію про припинення вогню.

«Я знаю президента, він знає мене. Ми знаємо тему. Нам просто треба дійти згоди», — сказав Орбан угорським ЗМІ.

Білий дім підтвердив, що окрім енергетичних питань, сторони обговорять розширення економічної співпраці. Американська сторона натякнула, що за підсумками переговорів можуть бути оголошені нові угоди.

Однак зближення Будапешта з Москвою та Пекіном продовжує ускладнювати відносини Орбана з партнерами в ЄС. Єврокомісія планує повністю відмовитися від російського газу та скрапленого газу до кінця 2027 року. Міжнародний валютний фонд попереджає: раптове відключення російських поставок може призвести до втрат понад 4% ВВП Угорщини.

Тим часом аналітики зазначають, що нафтопереробні заводи Угорщини технологічно налаштовані на російську нафту сорту Urals, і перехід на іншу сировину буде складним та дорогим.

Зустріч у Вашингтоні стала черговим етапом спроб Будапешта зберегти власну енергетичну модель, тоді як США та ЄС намагаються посилити економічний тиск на Росію.