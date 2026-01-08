WSJ: Трамп планує знизити ціни на нафту до $50 за барель

Дональд Трамп і його радники розробляють масштабний план щодо встановлення контролю над нафтовою промисловістю Венесуели на роки вперед, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

На думку президента США, це допоможе знизити ціни на нафту до 50 доларів за барель. Трамп неодноразово говорив, що вважає таку ціну за барель нафти найбільш прийнятною.

В рамках плану передбачається, зокрема, що США встановлять «певний контроль» над державною нафтовою компанією Венесуели Petróleos de Venezuela (PdVSA), включаючи збут основної частини видобутої нею нафти.

Реклама

Реклама

Успіх плану дозволить Вашингтону отримати контроль над більшою частиною нафтових запасів у Західній півкулі, враховуючи родовища в США та інших країнах, де американські компанії контролюють видобуток. Крім того, США досягнуть ще двох цілей — витіснення Росії та Китаю з Венесуели, а також зниження ціни на енергоносії для американських споживачів.

WSJ зазначає, що ціни на нафту вже низькі, і Трампу важко переконати американських нафтовиків збільшити видобуток. Багато компаній розглядають 50 доларів за барель як поріг, нижче якого видобуток стає нерентабельним.

За даними видання, Трамп і його команда вже почали приватні переговори з урядом Венесуели про встановлення контролю над поставками нафти.

В останні роки санкції США скоротили видобуток нафти у Венесуелі, позбавивши країну багатьох потенційних покупців, зазначає The Wall Street Journal. Наразі найбільшим імпортером венесуельської нафти є Китай. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила на брифінгу 7 січня, що частина санкцій проти Венесуели буде знята найближчими днями, щоб дозволити продаж раніше підсанкційної нафти.

6 січня Трамп у соцмережі Truth Social писав, що тимчасові влади Венесуели передадуть США від 30 до 50 мільйонів барелів нафти, що підпадає під санкції. «Ця нафта буде продаватися за ринковою ціною, і я, як президент Сполучених Штатів Америки, буду контролювати ці гроші, щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели і Сполучених Штатів», — заявив Трамп.