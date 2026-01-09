WSJ: США захопили ще один нафтовий танкер у Карибському морі

Сьогодні вранці, 9 січня, у Карибському морі поблизу Тринідаду Берегова охорона США піднялася на борт танкера Olina — вже п’ятого судна за останні тижні в межах контролю за обходом американських санкцій.

Про це пише The Wall Street Journal та Reuters.

Судно, раніше відоме як “Мінерва М”, перебувало під санкціями США за участь у транспортуванні російської нафти. Операція відбулася на тлі спроб танкерів обходити обмеження, пов’язані з рейсами до Венесуели.

США посилюють тиск на танкери, що перебувають під санкціями. “16 суден намагаються прорвати блокаду, одне судно вже взяли на абордаж, решта втікають”, — пише The New York Times.

За даними Reuters, Olina залишила Венесуелу минулого тижня повністю завантаженою нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а судно поверталося до Венесуели, також повністю завантажене, після запровадження США блокади експорту венесуельської нафти.

США запровадили санкції проти цього танкера у січні минулого року, коли він мав назву Minerva M, заявивши, що судно є частиною так званого “тіньового флоту” — кораблів, які ходять із мінімальним регулюванням або без відомого страхового покриття.