Обіцяли роботу й житло, а зробили рабами: у справі про трудове рабство поставили крапку слідчі

Слідчі Дніпропетровської області скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, яких підозрюють у втягненні людей у трудове рабство. Фігурантів обвинувачують у торгівлі людьми.

Вербували безробітних і змушували працювати безкоштовно: на Дніпропетровщині судитимуть групу торговців людьми / Фото: Нацполіція

Як повідомили в поліції, зловмисники підшуковували та вербували соціально незахищених мешканців Дніпропетровської області, після чого перевозили їх до Одеської області. Людям обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування, однак після прибуття відбирали документи й засоби зв’язку та змушували безоплатно виконувати важкі фізичні роботи.

Протиправну діяльність чотирьох осіб у липні викрили поліцейські управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, у транспортних засобах, а також у ймовірних місцях утримання та експлуатації людей на території Дніпропетровської та Одеської областей.

Усім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та обрали запобіжні заходи. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.