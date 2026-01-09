        Кримінал

        Обіцяли роботу й житло, а зробили рабами: у справі про трудове рабство поставили крапку слідчі

        Сергій Бордовський
        9 Січня 2026 14:39
        читать на русском →

        Слідчі Дніпропетровської області скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, яких підозрюють у втягненні людей у трудове рабство. Фігурантів обвинувачують у торгівлі людьми.

        Вербували безробітних і змушували працювати безкоштовно: на Дніпропетровщині судитимуть групу торговців людьми / Фото: Нацполіція

        Як повідомили в поліції, зловмисники підшуковували та вербували соціально незахищених мешканців Дніпропетровської області, після чого перевозили їх до Одеської області. Людям обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування, однак після прибуття відбирали документи й засоби зв’язку та змушували безоплатно виконувати важкі фізичні роботи.

        Протиправну діяльність чотирьох осіб у липні викрили поліцейські управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, у транспортних засобах, а також у ймовірних місцях утримання та експлуатації людей на території Дніпропетровської та Одеської областей.

        Реклама
        Реклама

        Усім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та обрали запобіжні заходи. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини