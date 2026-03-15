FT: Мирні переговори щодо України буксують, оскільки увага Трампа зміщується на Іран

Мирний процес щодо України під проводом США фактично заходить у глухий кут, оскільки Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів, а його війна проти Ірану послаблює тиск на Росію, кажуть чиновники, пише Financial Times.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах з Україною, конфлікт на Близькому Сході відволік увагу Вашингтона від укладення мирної угоди. Водночас, зазначили дипломати, це вигідно Росії через зростання цін на нафту, послаблення американських санкцій і швидке виснаження американських боєприпасів, яких потребує Київ.

Переговори між українськими та російськими посадовцями за посередництва США перебувають «у зоні серйозної небезпеки», сказав один високопосадовець з Європи.

«У переговорах справді виникла пауза. Американці мають інші пріоритети, і це зрозуміло», — сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Останній раунд тристоронніх переговорів відбувся у Женеві 17–18 лютого. Наступний раунд, запланований на 5 березня в Абу-Дабі, був відкладений через американсько-ізраїльські удари по Ірану. Нову дату та місце проведення поки не оголошено.

«Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу» з України, сказав один із дипломатів ЄС. «Для нас і для України це катастрофа».

Країнам ЄС повідомили, що постачання американської зброї, особливо систем протиповітряної оборони, будуть затримані, оскільки Вашингтон надає пріоритет клієнтам на Близькому Сході. За словами дипломатів, це може мати серйозні наслідки для Києва.

«Це безумовно проблема, тому що фактично виникає конкуренція за ті самі ресурси — як на Близькому Сході, так і в Україні», — сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у коментарі Financial Times. «Очевидно, що зараз увага Америки зосереджена на Близькому Сході».

Війна Трампа проти Ірану дала Росії несподівану передишку, піднявши світові ціни на енергоносії та дозволивши Кремлю отримувати додаткові доходи — до 150 млн доларів на день. У четвер США послабили санкції і тиск на Індію щодо купівлі російської нафти, що спричинило рух значної кількості танкерів до Індійського океану.

Цей крок Вашингтона «точно не допомагає миру», заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін досі здебільшого утримувався від критики Трампа через війну, ймовірно намагаючись не допустити більш рішучої підтримки України з боку США, сказали люди, залучені до неофіційних переговорів. У понеділок два президенти поговорили, і Путін запропонував способи, за допомогою яких Росія могла б виступити посередником у завершенні конфлікту на Близькому Сході.

Однак у переговорах з Україною Кремль не демонструє готовності до компромісів і сам починає розчаровуватися в процесі. «Переговори втрачають імпульс. Потрібно вдихнути в цей формат нове життя», — сказав один з учасників неофіційних зусиль щодо завершення війни.

Лідери ЄС скептично ставляться до того, що мирні переговори можуть бути успішними без додаткового тиску на Москву. Однак вони розглядають цей процес як спосіб зберегти залученість США до питання України.

Лідери ЄС намагаються утримати увагу до України з моменту початку американсько-ізраїльських ударів по Ірану два тижні тому. Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю прийняв Зеленського в Парижі, щоб протистояти тому, що один із чиновників Єлисейського палацу назвав «ефектом затемнення» через війну з Іраном.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім через три дні після початку атак США та Ізраїлю на Іран. Мерц привіз карти та діаграми, щоб довести необхідність посилення тиску на Москву.

Однак Трамп не був схильний детально обговорювати це питання і, за словами джерел, знайомих із розмовою, досі переконаний, що Росія сильна, а Україна слабка. Також не було ознак готовності США посилювати тиск на Путіна.

Протягом останнього тижня американські чиновники повідомили європейським колегам, що нових санкцій проти російської нафтової галузі не буде, сказали два дипломати ЄС.

«Адміністрація послідовно уникала тиску на Москву і натомість зосереджувалася на пропозиції стимулів Кремлю», — сказав віцепрезидент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайсс.

«Трамп і його команда значною мірою покладаються на імпровізацію у своїх переговорах із Кремлем».

За Трампа США намагалися виступати нейтральним посередником у переговорах. За словами людей, знайомих із переговорами, американські чиновники прагнули домогтися завершення конфлікту, але здебільшого не надавали великого значення умовам, на яких війна буде завершена.

Представник Білого дому заявив, що Трамп залишається «сповненим надії», що переговори призведуть до завершення війни, а американські переговорники досягли «значного прогресу» останніми місяцями.

«Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом», — сказав один з учасників неофіційних переговорів. «Тому що говорити немає про що».

Росія досі відхиляла заклики європейських країн надати їм більшу роль у переговорах — зокрема минулого місяця, коли радник президента Франції з національної безпеки Емманюель Бонн і радник Бертран Бушвальтер відвідали Москву для переговорів із головним зовнішньополітичним радником Путіна Юрієм Ушаковим.

Французькі чиновники намагалися переконати Москву погодитися, що європейські союзники Києва мають брати участь у переговорах, сказали люди, знайомі з ситуацією. «Російська відповідь від Ушакова була приблизно такою: «Вибачте, насправді ні, ми не збираємося, йдіть ви на х*й», — сказав старший європейський дипломат.

Пєсков заявив Financial Times: «Європейці не хочуть допомагати мирному процесу. Коли представник Франції приїхав, він не привіз жодних позитивних сигналів. Тож йому справді не було чого почути».

«На жаль, європейці витрачають усі зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну», — сказав він. «Ми переконані, що європейці роблять помилку з точки зору власного майбутнього».

За словами Пєскова, Росія впевнена, що виграє війну. «Динаміка на фронті для нас позитивна. Ми просуваємося і наближаємося до досягнення наших цілей, але, як сказав президент Путін, ми відкриті до дипломатичного врегулювання».

З точки зору України, Росія «не налаштована серйозно» на завершення війни, зважаючи на її вимоги, які Київ не може прийняти, сказав високопоставлений український чиновник. Він також применшив побоювання, що зосередженість Вашингтона на Ірані зірве переговори з Росією, заявивши, що Київ «спостерігатиме за розвитком ситуації».

«Нічого не змінилося» у переговорах із Росією, сказав депутат із партії Зеленського Олександр Мережко. «Перешкоди залишаються тими самими: Путін не зацікавлений у досягненні результату, його цікавлять лише переговори, тому що вони дозволяють йому уникнути санкцій з боку Трампа».