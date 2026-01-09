Через проблеми зі здоров’ям астронавта NASA достроково повертає екіпаж Crew-11 з МКС

NASA ухвалила рішення достроково повернути на Землю чотирьох із семи членів екіпажу Міжнародної космічної станції після медичного інциденту з одним з астронавтів. У агентстві наголошують, що стан члена екіпажу стабільний, однак рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Як повідомляє Ars Technica, рішення про дострокове завершення місії Crew-11 ухвалили після консультацій з медичною службою агентства. Головний лікар NASA Джеймс «Ді» Полк заявив, що астронавт, у якого виникла медична проблема, перебуває у стабільному стані, однак агентство «діє з максимальною обережністю».

Інцидент стався раніше цього тижня, проте в NASA не розкривають деталей і не називають ім’я астронавта, посилаючись на медичну конфіденційність. Відомо лише, що йдеться про члена екіпажу місії Crew-11, яка прибула на Міжнародну космічну станцію 1 серпня і мала повернутися на Землю наприкінці лютого.

Реклама

Реклама

Замість цього всі чотири астронавти Crew-11 у найближчі дні залишать станцію на кораблі SpaceX Crew Dragon, на якому вони прибули на орбіту. Посадка запланована в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії з використанням парашутів. У NASA пояснили, що екіпаж має повернутися разом, оскільки використовує один і той самий корабель як «рятувальну капсулу».

Місію Crew-11 очолює командирка Зена Кардман, для якої це перший космічний політ. Пілотом є Майк Фінк, який здійснює вже четвертий політ у космос. До складу екіпажу також входять японський астронавт Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що це рішення ухвалене в інтересах безпеки астронавтів. За його словами, агентство оприлюднить детальний графік відстикування та повернення корабля протягом найближчих 48 годин. Айзекман підкреслив, що здоров’я і добробут екіпажів залишаються абсолютним пріоритетом NASA.

У NASA наголосили, що йдеться не про екстрену евакуацію. За словами лікарів, без встановленого точного діагнозу зберігається певний ризик для здоров’я астронавта в умовах мікрогравітації, що й стало підставою для дострокового завершення місії. Це перший випадок в історії NASA, коли пілотована місія завершується раніше саме з медичних причин.

Після відльоту Crew-11 на станції тимчасово залишаться троє членів екіпажу — американський астронавт Кріс Вільямс і двоє російських космонавтів. NASA та SpaceX розглядають можливість прискорити запуск наступної місії Crew-12, щоб якнайшвидше відновити повний склад екіпажу МКС.