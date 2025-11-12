Бої за Покровськ і Куп’янськ: Москва знову змінює “дедлайни”

Російські війська продовжують запеклі бої за Покровськ і Куп’янськ, хоча два тижні тому Москва заявила про нібито «оточення» цих міст. Як пише РБК-Україна, російський генштаб спочатку планував захопити їх до кінця жовтня, але ці терміни знову перенесені.

У Покровську ворог намагається просунутися малими групами, використовуючи густий туман і легку техніку. За оцінками військових, у місті перебуває від 300 до 500 російських солдатів. Українські підрозділи ведуть позиційні бої в умовах щільного контакту з противником. Основна мета росіян — вийти на північні межі Покровська та створити умови для оточення агломерації.

Мапа DeepState

За даними українських військових, Москва прагне об’єднати сили 2-ї загальновійськової армії, що наступає із заходу, з підрозділами 51-ї армії, які рухаються з боку Красного Лиману, щоб зімкнути кільце навколо Покровська. Водночас Сили оборони продовжують стримувати ворога на обох напрямках і проводять контрдії у районі Родинського.

Реклама

Реклама

Ситуація в Куп’янську також залишається напруженою. Росіяни намагаються прорватися до центральної частини міста з півночі та заходу, щоб контролювати трасу Р07 Куп’янськ–Чугуїв. За оцінками, у місті перебуває близько 70 російських військових, а українські сили утримують щонайменше половину Куп’янська.

Мапа DeepState

Як зазначив начальник управління комунікації Об’єднаних сил Віктор Трегубов, бої в Куп’янську ведуться малими групами піхоти в умовах складної логістики. Противник прагне розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл і створити фланг для подальшого наступу на Слов’янськ.

Попри складну обстановку, джерела РБК-Україна у Силах оборони запевняють, що командування тримає ситуацію під контролем, а вихід з Покровська не розглядається.