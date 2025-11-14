Президент повідомив про роботу “петріотів” і удар “довгими нептунами” по цілях у рф

Президент Володимир Зеленський повідомив про нічне знешкодження 14 російських ракет українськими силами протиповітряної оборони. Про це він заявив у своєму дописі у Telegram.

За словами президента, цієї ночі спрацювали «петріоти» та інші системи, зокрема було збито дві аеробалістичні та шість балістичних ракет. Він підкреслив, що Україна й надалі зміцнюватиме компонент ППО системами, здатними уражати балістичні цілі.

Президент додав, що доручив дипломатам інформувати партнерів про характер російських атак і обрані мішені. Росія продовжує завдавати ударів по житлових районах Києва та енергетичній інфраструктурі.

Зеленський також повідомив, що українські воїни цієї ночі успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території рф, назвавши це справедливою відповіддю на російський терор. Він подякував усім, хто працює над ракетною програмою України.