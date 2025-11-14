Під час нічної атаки ППО знищила понад 400 дронів, а також ракети “Кинджал”, “Циркон” та “Іскандер”

У ніч із 13 на 14 листопада росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України, застосувавши 430 ударних дронів і 19 ракет різних типів. Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводжували 449 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС ЗСУ, росія атакувала:

430 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів;

3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

1 протикорабельною ракетою «Циркон»;

6 крилатими ракетами «Іскандер-К»/«Калібр»;

9 балістичними ракетами «Іскандер-М»/КN-23.

Основним напрямком удару став Київ. Від атаки також постраждали Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Черкаська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:30 ППО збила або подавила 419 цілей:

405 ударних дронів Shahed, «Гербера» та інших;

2 аеробалістичні ракети «Кинджал»;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/КN-23;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр».

Зафіксовано 23 влучання дронів-камікадзе та ракет на 13 локаціях, а також падіння уламків у 44 місцях.