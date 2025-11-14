Міненерго пояснило, чому в одних областях є відключення, а в інших – ні

Міністерство енергетики надало детальні роз’яснення щодо причин відключень електроенергії та того, чому споживання обмежують у одних регіонах, а в інших – ні. Основна причина — наслідки масованих атак рф та обмежені можливості передачі енергії між областями.

Масовані ракетні та дронові удари росії в жовтні-листопаді призвели до значних втрат потужностей через пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу. Внаслідок цього окремі області опинилися в глибокому енергодефіциті, а об’єднана енергосистема країни змушена працювати в умовах нестачі доступної потужності.

Для уникнення аварій та збереження балансу між виробництвом і споживанням запроваджуються погодинні або аварійні відключення. Принцип єдиний — скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути спожито в цей момент, адже навіть кілька відсотків дисбалансу можуть призвести до аварії в системі.

Міненерго пояснило, що в одних областях споживання обмежують, а в інших — ні, тому що:

частина регіонів зазнала особливо сильних пошкоджень і втратила значні обсяги генерації;

електроенергія для дефіцитних областей надходить через магістральні мережі з інших регіонів або через міждержавні інтерконектори;

енергосистема України не була спроєктована для передачі великих обсягів на сотні кілометрів у воєнних умовах;

у деяких областях мережі не використовуються для транзиту в дефіцитні регіони — тому там обмеження можуть бути непотрібними, навіть за наявності профіциту потужності, який технічно неможливо передати далі.

Також у відомстві пояснили, хто відповідає за графіки відключень. «Укренерго» визначає обсяг обмежень для кожної години, оператори систем розподілу складають графіки й погоджують їх з ОВА, а Держенергонагляд контролює справедливість їх виконання. Під відключення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, водоканали, теплопостачання, оборонні підприємства.

Імпорт електроенергії суттєво допомагає балансувати систему, але його можливості обмежені пропускною здатністю мереж. «Укренерго» вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту в грудні до 2300 МВт.

У Міненерго наголошують, що графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від навантаження та оперативної ситуації. Якщо після ремонтів потужність системи збільшується, тривалість відключень зменшується відповідно.