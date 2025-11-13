        Суспільство

        Синоптики обіцяють українцям п’ятницю без опадів: прогноз на 14 листопада

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 22:14
        Узбережжя Одеси / Фото: t.me/odesacityofficial
        Узбережжя Одеси / Фото: t.me/odesacityofficial

        У п’ятницю, 14 листопада, погода в Україні буде спокійною та без опадів. У країну надходитиме тепле повітря, місцями очікуються тумани.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. В Україну з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса”, – розповіли синоптики.

        Через високу вологість у південних, центральних областях та на Прикарпатті вночі й вранці можливі тумани.

        Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень підвищиться до +8…+13 °C.

        Погодна мапа України на 14 листопада / Фото: Укргідрометцентр

