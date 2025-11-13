Синоптики обіцяють українцям п’ятницю без опадів: прогноз на 14 листопада

У п’ятницю, 14 листопада, погода в Україні буде спокійною та без опадів. У країну надходитиме тепле повітря, місцями очікуються тумани.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. В Україну з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса”, – розповіли синоптики.

Через високу вологість у південних, центральних областях та на Прикарпатті вночі й вранці можливі тумани.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень підвищиться до +8…+13 °C.