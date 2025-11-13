Справа про корупцію в енергетиці: за двох підозрюваних внесли застави

За двох фігуранток справи про розкрадання в “Енергоатомі” внесли застави у розмірі 25 і 12 мільйонів гривень. Йдеться про підозрюваних Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Як розповів адвокат Зоріної, гроші за неї внесла компанія, проте не відомо, яка саме. Завтра вона має вийти з СІЗО. На підозрювану накладено зобовʼязання носити електронний браслет, здати паспорти та прибувати на вимогу слідчого та судді.

Нагадаємо, 12 листопада ВАКС узяв під варту приватну підприємицю Людмилу Зоріну на 60 днів з можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень.

Також суд обрав запобіжні заходи для інших фігурантів справи: