        Справа про корупцію в енергетиці: за двох підозрюваних внесли застави

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2025 19:56
        Людмила Зоріна та Леся Устименко / Колаж: Радіо Свобода
        Людмила Зоріна та Леся Устименко / Колаж: Радіо Свобода

        За двох фігуранток справи про розкрадання в “Енергоатомі” внесли застави у розмірі 25 і 12 мільйонів гривень. Йдеться про підозрюваних Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.  

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу ВАКС.

        Як розповів адвокат Зоріної, гроші за неї внесла компанія, проте не відомо, яка саме. Завтра вона має вийти з СІЗО. На підозрювану накладено зобовʼязання носити електронний браслет, здати паспорти та прибувати на вимогу слідчого та судді.

        Нагадаємо, 12 листопада ВАКС узяв під варту приватну підприємицю Людмилу Зоріну на 60 днів з можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень.

        Також суд обрав запобіжні заходи для інших фігурантів справи:

        • Приватній підприємиці Лесі Устименко призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у 25 мільйонів гривень. У справі вона фігурує як працівниця бек-офісу.
        • Колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. У “плівках НАБУ” його ідентифікують як “Рокета”.
        • Виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки “Енергоатому” Дмитру Басову призначили тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у 40 мільйонів гривень. У справі він фігурує як “Тенор”.
        • Виконавчому директору з безпеки “Енергоатому” Ігорю Фурсенку — тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у 95 мільйонів гривень. На “плівках НАБУ” Фурсенко має прізвисько “Рьошик”.

