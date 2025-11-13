Знепритомнів та в’їхав у натовп: у Києві суд виніс вирок водію, який влаштував смертельну ДТП на Майдані

Шевченківський районний суд Києва визнав 71-річного водія винним у смертельній ДТП, що сталася на Майдані Незалежності у жовтні 2020 року. За порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі двох пішоходів, чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Смертельна ДТП сталася у жовні 2020 року на Майдані незалежності у Києві. Водій автомобіля Land Rover Discovery, проїхавши перехрестя з вулицею Хрещатик, знепритомнів та виїхав на тротуар біля Монумента Незалежності. Далі автомобіль у некерованому стані скоїв наїзд на двох жінок-пішоходів. Вони загинули на місці. Легкі тілесні ушкодження дістали ще троє людей. Також пошкоджень зазнали автомобілі, в які влетіло некероване авто після наїзду на людей.

Встановлено, що водій мав низку захворювань, при яких не можна керувати автомобілем. Попри це він сів за кермо та скоїв смертельну ДТП.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом 71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів. Вироком Шевченківського районного суду чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.