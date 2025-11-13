Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні він попросив включити його до списку цивільних полонених, наголосивши, що його переслідування у Грузії безпосередньо пов’язане з війною, яку веде Росія проти України.

Про це Міхеіл Саакашвілі написав у Facebook.

Саакашвілі повідомив, що його перевели з тюремної лікарні, де він лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці — до персоналу, який, за його словами, і був причетний до отруєння. Політик нагадав, що факт отруєння у 2022 році підтвердили американські та німецькі лабораторії.

Він зазначив, що проти нього відкрито нову кримінальну справу, у матеріалах якої фігурують заяви Володимира Зеленського та радника Офісу президента Михайла Подоляка.

“У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. В матеріалах цієї справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою. І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії”, — йдеться в листі.

У листі він подякував президенту за підтримку та нагадав, що у 2019 році Зеленський відновив йому українське громадянство.

“Мої переслідування і моя доля пов’язані з війною. Я — громадянин України і голова Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, де мав честь працювати під вашим керівництвом. Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками”, — написав Саакашвілі.

Він підкреслив, що “українці своїх не полишають”, тому розраховує на Зеленського.