Саакашвілі та ексочільника держохорони зобов’язали відшкодувати бюджету Грузії понад 3 млн доларів

Тбіліський міський суд постановив стягнути з колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та ексочільника Спеціальної служби держохорони Теймураза Джанашії 9 млн ларі (близько 3,3 млн доларів) на користь бюджету. Йдеться про справу, у якій Саакашвілі раніше засудили до дев’яти років ув’язнення за використання держкоштів для особистих потреб.

Про це повідомляє грузинський “Перший канал”.

12 березня 2025 року Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі за розтрату держкоштів. Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009-2012 роках він витратив 3,2 мільйона доларів з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Засуджений називає цю справу політичною.

Реклама

Реклама

Також суд також визнав винним колишнього голову Спеціальної служби державної охорони Темура Джанашію, однак за іншою статтею — про зловживання службовими повноваженнями. Його оштрафували на 300 тисяч ларі (111 тисяч доларів).

Нагадаємо, Саакашвілі вже відбував шестирічний термін увʼязнення у двох інших справах — про помилування вбивць банкіра Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валері Гелашвілі. Також в березні цього року його засудили до 4,6 років увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року.

Міхеіл Саакашвілі перебував на посаді президента Грузії з 2004 до 2013 року. У 2013 році він змінив грузинське громадянство на українське. У 2021 році повернувся до Грузії, де його заарештували, бо до того часу Саакашвілі вже заочно засудили. Зараз експрезидент перебуває у вʼязниці.