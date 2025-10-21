Росія вперше відправила нафту на новий НПЗ у Грузії

Російська компанія Russneft цього місяця поставила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод Kulevi у Грузії. Про це свідчать дані системи відстеження суден LSEG і джерела в галузі, передає Reuters.

Росія та Грузія не мають дипломатичних відносин із 2008 року, коли між країнами стався короткий збройний конфлікт через підтримувані Москвою сепаратистські регіони Південну Осетію та Абхазію.

Втім, за правлячої партії «Грузинська мрія» Тбілісі суттєво поглибив економічні зв’язки з Росією, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

За даними LSEG і одного з трейдерів, танкер Kayseri доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light із російського порту Новоросійськ до нафтового термінала Kulevi 6 жовтня.

Росія намагається диверсифікувати свої експортні маршрути на тлі санкцій Заходу через війну проти України.

Для Грузії ж запуск першого нафтопереробного заводу є кроком до зменшення залежності від імпорту пального з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану.

Підприємство розпочало роботу цього місяця з початковою потужністю переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або приблизно 24 тисячі барелів на добу. До 2028 року завод планує поступово збільшити обсяг переробки до 4 млн тонн на рік, забезпечуючи пальним як внутрішній ринок, так і експорт.