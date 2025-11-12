Саакашвілі виписали з лікарні, де він перебував три роки, та повернули до колонії

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі виписали з клініки, де він перебував під наглядом лікарів понад три роки, і повернули до виправної колонії №12. Стан здоров’я засудженого оцінили як задовільний.

Про це повідомила Пенітенціарна служба Грузії.

Саакашвілі був доставлений до клініки Vivamed 12 травня 2022 року для проходження стаціонарного лікування і залишався там дотепер. Повернення ув’язнених з цивільної лікарні до пенітенціарної установи відбувається за рішенням лікаря, якщо стан здоров’я це дозволяє.

За даними пенітенціарної служби, здоров’я Саакашвілі оцінюється як задовільне, тому він був виписаний з клініки і переведений до в’язниці №12, де продовжить відбувати покарання.

Нагадаємо, Саакашвілі заарештували 1 жовтня 2021 року, коли він повернувся з України до Грузії перед муніципальними виборами. На той момент проти нього було порушено чотири кримінальні справи, за двома з яких вже винесено обвинувальні вироки. Під час ув’язнення він оголосив голодування на знак протесту і пізніше був переведений до клініки Vivamed через погіршення стану здоров’я. Зараз він засуджений до 12,5 років позбавлення волі.