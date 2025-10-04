Протести опозиції в Грузії: мітингувальники дісталися президентського палацу, поліція відповіла силою

У столиці Грузії у день муніципальних виборів, 4 жовтня, тривають масові протести опозиції. Демонстранти спробували прорватися до президентського палацу — правоохоронці застосували перцевий газ і водомети.

Про це повідомляє Telegram-канал Tbilisi life.

У Тбілісі тисячі мітингувальників перекрили вулиці. Учасники називають голосування на муніципальних виборах “фарсом” і “російською спецоперацією” для легітимізації влади партії “Грузинська мрія”. Організатори проголосили акцію “мирним поваленням влади”. На протести приїжджають люди з різних регіонів Грузії. Напередодні МВС Грузії закликало організаторів і учасників мітингу “не виходити за межі закону, підкорятися вимогам поліції та не перешкоджати її діям”.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ще однією причиною бойкоту стали арешти лідерів опозиції. Частина демонстрантів зібралася біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі. Протестувальники прийшли з національними прапорами, плакатами та фотографіями ув’язнених активістів. На подвір’ї парламенту з’явилися машини спецназу, а ворота укріплено металевими балками. В урядовому кварталі спостерігаються перебої зі зв’язком і мобільним інтернетом.

Один з організаторів протесту, оперний співак та політик Паата Бурчуладзе, заявив, що акція має на меті повернення влади народу. На площі Свободи він зачитав “Декларацію національного зібрання”, у якій оголошено про “мирний перехідний період” і “припинення легітимності чинної влади”.

Після проголошення декларації протестувальники рушили до президентського палацу на Орбеліані. Біля будівлі відбулися сутички зі спецназом, який застосував перцевий газ і водомети. Серед демонстрантів є постраждалі. Міністерство внутрішніх справ заявило, що акція “вийшла за рамки закону, а організатори закликали до захоплення адміністративних будівель.

Чого очікувати від протестів у Грузії

На муніципальних виборах у Грузії обирають мерів, а також понад дві тисячі депутатів місцевого самоврядування. Багато опозиційних партій сьогодні відмовилися від участі у голосуванні та організували масштабну акцію протесту, метою якої назвали “мирне повалення влади”. Опозиціонери вважають, що правлячу партію “Грузинська мрія” можна перемогти лише за допомогою вуличних акцій. За словами прем’єр-міністра Кобахідзе, кандидати від правлячої партії перемагають на виборах у всіх муніципалітетах країни.

Як повідомляє DW, експерти скептично ставляться до того, що протести 4 жовтня можуть призвести до якихось змін, особливо після того, як найбільші акції у грудні 2024 року не дали результатів.

“Тоді опозиція була єдина, мала гроші, президентом була Саломе Зурабішвілі, яка підтримувала протестувальників, був тиск із боку Заходу. Я не знаю прикладу, коли заздалегідь анонсували революцію — і вона трапилася. Це все смішно й сумно”, — каже політолог Торніке Шарашенідзе.

На його думку, нинішні протести будуть ослаблені тим, що багато лідерів опозиції перебувають у в’язниці. Крім того, у громадянському суспільстві зростає недовіра через надто амбітні цілі опозиції.

Політичний оглядач Гела Васадзе вважає протести природною реакцією на дії “Грузинської мрії”, але впевнений, що акції не дадуть результатів без розколу всередині владних структур.

“Якщо суспільство не протестує — воно мертве. Інше питання, що самі протести нічого не дадуть. Але те, що стоятиме за ними, те, що відбуватиметься всередині — це цікаво. Без ерозії влади, без розколу еліт влада не впаде. У грузин є гарне прислів’я: фортецю беруть тільки зсередини. І це правда”, — сказав Васадзе DW.

Він додає, що в суспільстві поширюються чутки про внутрішньопартійні інтриги та розколи у лавах правлячої партії, а також про те, що деякі бізнес-кола можуть сприяти зміні влади, але жодних підтверджень цьому наразі немає.