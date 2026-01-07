        Кримінал

        На Чернігівщині троє військових вкрали у своїй частині 13 тис. літрів пального: відео

        Галина Шподарева
        7 Січня 2026 15:16
        На Чернігівщині трьох військових підозрюють в розкраданні пального / Фото: ДБР
        В одній з військових частин у Чернігівській області троє військових посадовців систематично розкрадали пальне. З серпня 2024 року по липень 2025 року посадовці частини викрали 13 тис. літрів бензину та дизельного пального, яке призначалося для військової техніки, та продали його.

        Про це повідомили в ДБР.

        “Організатором схеми був начальник складу роти матеріального забезпечення. Він залучив до оборудки командира відділення роти та начальника служби паливно-мастильних матеріалів”, — розповіли в ДБР.

        Щоб приховати нестачі, зловмисники вносили до службових документів завідомо неправдиві відомості — штучно завищували обсяги пального, нібито залитого в техніку. У такий спосіб частина пального накопичувалася як надлишок.

        Під час перевірок військовослужбовці переливали пальне в інші резервуари або бензовози, щоб його не виявили. Через такі дії державі завдано збитків на сотні тисяч гривень.

        Дії учасників групи кваліфікували за:

        • ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану;
        • ч. 3 ст. 28 КК України — вчинення злочину організованою групою.

        Наразі трьом військовим повідомили про підозру. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

        Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників і вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

        Оголошення підозри військовому з Чернігівщини / Фото: ДБР

