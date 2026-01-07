На Чернігівщині троє військових вкрали у своїй частині 13 тис. літрів пального: відео

В одній з військових частин у Чернігівській області троє військових посадовців систематично розкрадали пальне. З серпня 2024 року по липень 2025 року посадовці частини викрали 13 тис. літрів бензину та дизельного пального, яке призначалося для військової техніки, та продали його.

Про це повідомили в ДБР.

“Організатором схеми був начальник складу роти матеріального забезпечення. Він залучив до оборудки командира відділення роти та начальника служби паливно-мастильних матеріалів”, — розповіли в ДБР.

Щоб приховати нестачі, зловмисники вносили до службових документів завідомо неправдиві відомості — штучно завищували обсяги пального, нібито залитого в техніку. У такий спосіб частина пального накопичувалася як надлишок.

Під час перевірок військовослужбовці переливали пальне в інші резервуари або бензовози, щоб його не виявили. Через такі дії державі завдано збитків на сотні тисяч гривень.

Дії учасників групи кваліфікували за:

ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 28 КК України — вчинення злочину організованою групою.

Наразі трьом військовим повідомили про підозру. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників і вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.