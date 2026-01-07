Росія вдарила безпілотниками по Дніпропетровщині: загинула жінка, постраждав рятувальник

7 січня внаслідок атаки російського БпЛА на Дніпропетровщині загинула жінка. Під час повторної атаки зазнав поранень рятувальник, пошкоджено пожежний автомобіль.

Про це повідомили в ДСНС України.

Вдень ворог завдав удару БпЛА по Васильківській селищній територіальній громаді Синельниківського району. З-під завалу зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки.

Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, унаслідок чого один надзвичайник зазнав поранень. Також пошкоджено пожежний автомобіль.

На місці атаки виникли пожежі у приватних житлових будинках на загальній площі 120 кв. м.