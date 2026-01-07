Зеленський натякнув на жорсткі інструменти тиску на РФ у переговорах, які мають партнери України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ведуть переговори з російською стороною в контексті мирного врегулювання, однак Росія наразі не демонструє готовності до компромісів. Водночас, за його словами, міжнародні партнери України мають достатньо впливу, щоб посилити тиск на Москву у разі потреби.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 7 січня.

На запитання, чи давала російська сторона натяки, що вона може погодитися на гарантії безпеки для України, які нині обговорюються, і чи планують партнери посилити тиск на РФ у разі її відмови на припинення вогню, Зеленський сказав наступне:

“Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні — деякі з них особливо — і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть”.

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулося засідання 35 представників країн-учасниць “Коаліції охочих”. За результатами зустрічі президент лідери України, Франції та Великої Британії підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після завершення бойових дій.