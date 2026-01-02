Шостий день протестів в Ірані: є загиблі та постраждалі

В Ірані тривають протести, які розпочалися у неділю в Тегерані через економічну кризу, падіння курсу національної валюти та стрімке зростання вартості життя.

Про це пише BBC.

Як напівофіційне агентство Fars, так і правозахисна група Hengaw заявили, що двоє людей загинули під час сутичок між протестувальниками та силами безпеки в місті Лордеган на південному заході Ірану. Ще троє людей загинули в Азні та ще один — у Кухдашті, повідомило Fars; усі ці населені пункти розташовані на заході країни.

Реклама

Реклама

Багато протестувальників закликали до припинення правління верховного лідера країни. Деякі також виступали за повернення монархії.

Fars повідомило, що в Лордегані загинули двоє людей, посилаючись на поінформованого посадовця. У повідомленні не уточнюється, чи були загиблі протестувальниками або представниками сил безпеки. Також агентство повідомило про трьох загиблих в Азні, у сусідній провінції Лурестан, без уточнення, чи йдеться про протестувальників або силовиків.

Правозахисна група Hengaw заявила, що двоє загиблих у Лордегані були протестувальниками, назвавши їх Ахмад Джаліл і Саджад Валаманеш.

Окремо державні ЗМІ повідомили, що в середу ввечері під час сутичок із протестувальниками в місті Кухдашті, у західній провінції Лурестан, загинув співробітник сил безпеки, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

За повідомленнями державних ЗМІ, ще 13 поліцейських і членів формування “Басідж” дістали поранення внаслідок закидання камінням у цьому районі.

У середу школи, університети та державні установи по всій країні були зачинені після оголошення владою банківського вихідного — очевидно, з метою придушення заворушень. Офіційно це пояснювали необхідністю заощадження енергії через холодну погоду, однак багато іранців сприйняли це як спробу стримати протести.

Протести почалися в Тегерані серед торговців, обурених черговим різким падінням курсу іранської валюти щодо долара США на відкритому ринку, та стали наймасовішими з 2022 року. Тоді люди вийшли на вулиці після смерті під вартою Махси Аміні — молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу. Водночас нинішні протести не мають такого ж масштабу.

З метою недопущення ескалації повідомляється про посилені заходи безпеки в районах Тегерана, де почалися демонстрації.

Президент Масуд Пезешкіан заявив, що його уряд прислухатиметься до законних вимог протестувальників. Водночас генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад застеріг, що будь-які спроби створити нестабільність зустрінуть, за його словами, рішучу відповідь.