У Києві та Одесі припинили роботу підпільних казино: арештовано десятки приміщень

Детективи Бюро економічної безпеки України ініціювали арешт приміщень у Києві та Одесі, де працювали підпільні гральні заклади. За результатами обшуків організаторам і учасникам угруповань повідомили про підозру, а суд заборонив подальше використання об’єктів для незаконної діяльності.

Про це повідомили в БЕБ.

У Києві мережу підпільних гральних закладів організувала група з п’яти ділків, яка маскувала свою діяльність і допускала до ігор лише “перевірених” клієнтів. Після проведення 20 санкціонованих обшуків приміщення арештовано із забороною їх подальшого використання, організатору та учасникам угруповання повідомлено про підозру.

В Одесі детективи Територіального управління БЕБ викрили три мережі нелегальних гральних закладів. Під час розслідування встановлено 33 причетних, матеріали щодо них скеровано до суду. Задля припинення незаконної діяльності суд наклав арешт на 21 приміщення. Після роз’яснення наслідків власники 17 об’єктів розірвали договори оренди, що зробило неможливим подальше використання приміщень для азартних ігор.

У Бюро економічної безпеки України підкреслили, що передача приміщень в оренду нелегальним гральним закладам або ігнорування їх фактичного використання може призвести до арешту нерухомості та втрати можливості користуватися нею.