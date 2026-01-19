        Кримінал

        Схема з тендерами у Полтавській ОВА: до суду скерували справу про привласнення 2 млн грн

        Галина Шподарева
        19 Січня 2026 14:43
        Слідчі дії у справі розкрадання бюджету на Полтавщині / Фото: БЕБ
        Слідчі дії у справі розкрадання бюджету на Полтавщині / Фото: БЕБ

        На Полтавщині до суду передали обвинувальний акт щодо організованої групи, яка заволоділа понад 2 млн гривень бюджетних коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. Гроші привласнили через схему із завищенням вартості робіт за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

        Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

        Слідством встановлено, що директор одного із департаментів ОВА створив злочинну схему з привласнення бюджетних коштів. До її реалізації він залучив свою заступницю, її чоловіка та знайомого підприємця, який мав у штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників.

        Реклама
        Реклама

        За задумом учасників схеми, підприємець мав перемогти у тендері на виготовлення та затвердження документації із землеустрою понад 20 об’єктів природно-заповідного фонду за заздалегідь завищеною ціною.

        “Для цього учасники схеми підшукали декількох підприємців, які на їхнє прохання підготували комерційні пропозиції з цінами, майже втричі дорожчими за ринкові. На підставі цих пропозицій посадовці сформували завищену очікувану вартість закупівлі та оголосили тендер, який і «виграв» знайомий  підприємець”, – розповіли в БЕБ.

        За результатами виконання робіт переможець закупівлі отримав 5,7 млн грн, з яких понад 2 млн грн становила необґрунтована переплата за надані послуги.

        Правоохоронці задокументували діяльність зловмисників, зокрема факт передачі директору департаменту коштів, попередньо конвертованих у готівку.

        Усім фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та організованою групою.

        Під час досудового розслідування один з учасників схеми визнав вину та добровільно відшкодував частину збитків. На майно інших підозрюваних накладено арешт для забезпечення спеціальної конфіскації. Обвинувальний акт скеровано до суду.

        До суду скеровано справу про розкрадання бюджету на Полтавщині / Фото: БЕБ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини