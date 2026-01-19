Схема з тендерами у Полтавській ОВА: до суду скерували справу про привласнення 2 млн грн

На Полтавщині до суду передали обвинувальний акт щодо організованої групи, яка заволоділа понад 2 млн гривень бюджетних коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. Гроші привласнили через схему із завищенням вартості робіт за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що директор одного із департаментів ОВА створив злочинну схему з привласнення бюджетних коштів. До її реалізації він залучив свою заступницю, її чоловіка та знайомого підприємця, який мав у штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників.

За задумом учасників схеми, підприємець мав перемогти у тендері на виготовлення та затвердження документації із землеустрою понад 20 об’єктів природно-заповідного фонду за заздалегідь завищеною ціною.

“Для цього учасники схеми підшукали декількох підприємців, які на їхнє прохання підготували комерційні пропозиції з цінами, майже втричі дорожчими за ринкові. На підставі цих пропозицій посадовці сформували завищену очікувану вартість закупівлі та оголосили тендер, який і «виграв» знайомий підприємець”, – розповіли в БЕБ.

За результатами виконання робіт переможець закупівлі отримав 5,7 млн грн, з яких понад 2 млн грн становила необґрунтована переплата за надані послуги.

Правоохоронці задокументували діяльність зловмисників, зокрема факт передачі директору департаменту коштів, попередньо конвертованих у готівку.

Усім фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та організованою групою.

Під час досудового розслідування один з учасників схеми визнав вину та добровільно відшкодував частину збитків. На майно інших підозрюваних накладено арешт для забезпечення спеціальної конфіскації. Обвинувальний акт скеровано до суду.