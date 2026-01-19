Ухилення від податків на 25 млн грн: на Закарпатті викрили схему “дроблення бізнесу”

Правоохоронці викрили організовану групу, яка через так зване «дроблення бізнесу» ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті. До державного бюджету вже повністю відшкодовано понад 25 млн гривень.

Прокурори та детективи завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, яка ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті шляхом використання схеми «дроблення бізнесу».

Понад 50 магазинів і десятки ФОПів: розкрита масштабна схема ухилення від податків / Фото: БЕБ

За даними слідства, у понад 50 продовольчих магазинах мережі продаж товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних фізичних осіб — підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість таких ФОПів є родичами засновників компанії або рядовими працівниками торговельної мережі.

Реклама

Реклама

Підакцизні товари, зокрема алкогольні напої та тютюнові вироби, реалізовувалися з використанням реквізитів товариства, яке мало відповідні ліцензії та сплачувало податок на прибуток і ПДВ за загальними ставками. Водночас продукти харчування, напої та господарські товари продавалися в тих самих магазинах через ФОПів, що дозволяло суттєво зменшити податкове навантаження.

Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом здійснювали службові особи товариства. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн гривень, а сума ухилення від сплати податку на прибуток і ПДВ склала понад 25 млн гривень.

Для маскування схеми укладали удавані договори франшизи, а також зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката. Під час слідчих дій вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію.

Про підозру повідомили двом засновникам товариства, один із яких є директором, бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який має статус адвоката. У ході досудового розслідування компанія повністю відшкодувала до державного бюджету суму несплачених податків, а використання підконтрольних ФОПів у мережі припинили. До суду також скеровано клопотання про звільнення фігурантів від кримінальної відповідальності на підставі чинного законодавства.