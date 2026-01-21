Заволодіння коштами “Укрнафти” та ухилення від податків на 16 млн грн: БЕБ завершило розслідування

Бюро економічної безпеки України скерувало до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами ПАТ “Укрнафта” та ухилення від сплати податків. За даними слідства, збитки компанії перевищили 16 млн грн, ще 10 млн грн втратила держава через несплату ПДВ.

Про це повідомили в БЕБ.

Слідством встановлено, що у 2023 році керівництво ПАТ “Укрнафта” з метою захисту стратегічних активів ухвалило рішення про переміщення власних нафтопродуктів із постійних місць зберігання до більш безпечних локацій.

Реклама

Реклама

Для цього компанія уклала договір із приватним підрядником на транспортно-експедиційне обслуговування вагонів із тимчасовим використанням залізничних під’їзних колій.

“Директор компанії-підрядника скористався ситуацією та подавав замовнику акти виконаних робіт із недостовірними відомостями, зазначаючи приймання і перебування вагонів на під’їзних коліях, хоча фактично вони на залізничну станцію не заїжджали”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок оформлення фіктивних послуг ПАТ “Укрнафта” зазнало понад 16 млн грн збитків, що підтверджено висновками експертів.

Також встановлено, що підозрюваний уклав низку договорів про транспортно-експедиційні послуги з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Операції за цими договорами фактично не здійснювалися, що дало змогу ухилитися від сплати податку на додану вартість на суму 10 млн грн.

Дії директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.