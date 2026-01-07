Reuters: США захопили російський нафтовий танкер Marinera, пов’язаний з Венесуелою

США захопили в Атлантичному океані російський нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, який переслідували два тижні. Судно Marinera, раніше відоме як Bella 1, підозрюють у порушенні американських санкцій і перевезенні іранської нафти.

По це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі.

Судно Marinera раніше перевозило також й венесуельську нафту, а під час захоплення нібито йшло порожнім.

Раніше повідомлялося, що Росія відправила підводний човен та кілька суден ВМС для супроводу та захисту Marinera.

Захоплення, яке може загострити напруженість у відносинах з Росією, відбулося після того, як танкер пройшов крізь американську морську “блокаду” танкерів, що перебувають під санкціями, та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на борт.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що операцію провели Берегова охорона та Збройні сили США. Зазначається, що це, ймовірно, перший за останній час випадок, коли військові США захопили судно під російським прапором.

У районі проведення операції перебували російські військові судна, зокрема російський підводний човен. Наскільки близько ці судна були від місця операції, яка відбувалася поблизу Ісландії, невідомо.