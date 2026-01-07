У Запорізькій області російський БпЛА влучив по автомобілю: є постраждалий

Сьогодні, 7 січня, у Запорізькому районі росіяни атакували з повітря цивільний автомобіль. Зазнав поранень чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Ворог вкотре атакував безпілотником Запорізький район. Вдарив по автомобілю. Постраждав цивільний”, – йдеться в повідомленні.
58-річному постраждалому надається меддопомога.
Протягом доби окупанти завдали 682 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще девʼятеро зазнали поранень у Запорізькому та Пологівському районах.