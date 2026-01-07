У Запорізькій області російський БпЛА влучив по автомобілю: є постраждалий

У Карибському морі США захопили ще один танкер “тіньового флоту”

Зеленський: на переговорах у Франції обговорять питання ЗАЕС і території

Протягом доби окупанти завдали 682 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще девʼятеро зазнали поранень у Запорізькому та Пологівському районах.

Сьогодні, 7 січня, у Запорізькому районі росіяни атакували з повітря цивільний автомобіль. Зазнав поранень чоловік.