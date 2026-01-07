РФ атакувала два порти на Одещині: одна людина загинула, п’ятеро постраждали

Сьогодні вдень, 7 січня, росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, їм надається медична допомога. Над ліквідацією наслідків на місці працюють всі відповідні служби.

Реклама

Реклама

Як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі та контейнери з олією.

“Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику”, – написав Кулеба.