Захоплення російського нафтового танкера: РФ звинувачує США у порушенні норм Конвенції ООН

У Росії відреагували на захоплення США нафтового танкера Marinera в Атлантичному океані. Російське міністерство транспорту заявило, що танкер має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ та його затримання порушує норми Конвенції ООН з морського права.

Про це йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.

24 грудня 2025 року судно Marinera “отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації, виданий на підставі російського законодавства та норм міжнародного права”. Сьогодні близько 15:00 за московським часом у відкритому морі за межами територіальних вод будь-яких держав на судно висадилися військово-морські сили США, зв’язок із судном було втрачено.

Реклама

Реклама

“Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав”, – повідомив Мінтранс.

Нагадаємо, міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм заявила, що екіпаж судна Marinera під час переслідування змінив прапор і намагався нанести на судно нову назву. Ноєм назвала це “відчайдушними і провальними спробами уникнути правосуддя”.

Як заявили в МЗС Росії, Москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно, що йшло під прапором РФ.

“РФ вимагає від американської сторони забезпечити гуманне і гідне поводження з російськими громадянами на судні “Марінера”, неухильно дотримуватися їхніх прав та інтересів. США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню на Батьківщину росіян з судна “Марінера”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні США захопили в Атлантичному океані російський нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, який переслідували два тижні. Судно Marinera, раніше відоме як Bella 1, підозрюють у порушенні американських санкцій і перевезенні іранської нафти.