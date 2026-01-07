        Події

        У Карибському морі США захопили ще один танкер “тіньового флоту”

        Галина Шподарева
        7 Січня 2026 16:50
        читать на русском →
        Захоплення судна "тіньового флоту" у Карибському морі / Скриншот
        Захоплення судна "тіньового флоту" у Карибському морі / Скриншот

        Сьогодні, 7 січня, ранці, у водах Карибського моря Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки затримало танкер “тіньового флоту” M/T Sophia.

        Про це повідомляє Південне командування США (SOUTHCOM).

        Перехоплене судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

        Реклама
        Реклама

        “Завдяки операції “Південний спис” Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці”, – йдеться в повідомленні.

        Нагадаємо, сьогодні США захопили в Атлантичному океані російський нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, який переслідували два тижні. Судно Marinera, раніше відоме як Bella 1, підозрюють у порушенні американських санкцій і перевезенні іранської нафти.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини