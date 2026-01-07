У Карибському морі США захопили ще один танкер “тіньового флоту”

Сьогодні, 7 січня, ранці, у водах Карибського моря Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки затримало танкер “тіньового флоту” M/T Sophia.

Про це повідомляє Південне командування США (SOUTHCOM).

Перехоплене судно M/T Sophia працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

“Завдяки операції “Південний спис” Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні США захопили в Атлантичному океані російський нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, який переслідували два тижні. Судно Marinera, раніше відоме як Bella 1, підозрюють у порушенні американських санкцій і перевезенні іранської нафти.