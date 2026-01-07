У Росії на гірськолижному курорті впав вертоліт, загинув мільйонер з Пермі: відео

Сьогодні, 7 січня, у РФ на базі відпочинку на гірськолижному курорті на Уразі впав приватний гелікоптер. В авіакатастрофі загинули двоє людей.
Про це повідомляють росЗМІ.
Приватний двомісний вертоліт впав на базі відпочинку “Ашатли” в Прикам’ї. За даними Telegram-каналу Baza, в авіакатастрофі загинули пермський мільйонер, засновник транспортної компанії “Таттранском” Ільяс Гімадутдінов і начальник автомобільної колони цієї ж фірми Ельмір Коняков.
Повідомляється, що гелікоптер Robinson R44 Raven, що належить “ТТК”, здійснював несанкціонований політ. Попередньо, падіння сталося через обмерзання двигуна. На відео видно, як перед падінням транспортний засіб заплутався у тросах підйомника.
Центральне міжрегіональне управління на транспорті Слідчого комітету Росії проводить перевірку.
Довідка. Компанія “Таттранском” займається послугами перевезень відразу в декількох регіонах Росії, обслуговуючи й нафтогазовий сектор. За 2024 рік виручка юридичної особи перевищила 2 мільярди рублів.