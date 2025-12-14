РФ атакувала Україну ракетою та 138 БпЛА — ППО знищила 110 цілей

У ніч на 14 грудня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 ворожих БпЛА.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 грудня, починаючи з 19:00 13 грудня, противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з території Ростовської області РФ, а також 138 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 85 із запущених дронів були «шахедами».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 110 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та десяти ударних безпілотників на шести локаціях. Повітряна атака триває — у повітряному просторі України перебуває близько 18 ворожих БпЛА. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки.